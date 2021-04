Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kulturen viger for ussel mammon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kulturen viger for ussel mammon

Sorø - 26. april 2021 kl. 13:53 Af Per Ole Jensen, Strandvejen 19, Sorø Kontakt redaktionen

Så blev der sat punktum i nedrivningssagen. Den gamle skole, en af Sorøs endnu eksisterende kulturhistorisk betydelige bygninger, er snart en saga blot.

Efter borgmesterens omfattende og gode gennemgang af bygningens historie her i bladet, forstår man mindre og mindre af de konservatives ageren i denne sag.

Når skolen er borte er kun ordene tilbage. Tomme ord er det, når de ikke kan knyttes til genstanden, de beskriver. Og tomme ord er det også i den grad, når Bo Christensen siger, at de konservative vil gøre alt for at bevare historiske bygninger, når han samtidig kommer med en mængde forbehold.

Nej Bo! Hvor der er en vilje, er der en vej!

Hvad får Sorøs Kommune så ud af denne sejr? Meget må man formode, når kommunalbestyrelsen er villig til at få denne plet på sit omdømme. En Pyrrhussejr vil det vise sig at være.

Nej, den egentlige sejrherre er bygherren.

Jeg kommer til at tænke på en linje i den gamle børnesang: »Og har du penge, så skal du få«. Endnu en gang oplever vi, at kulturen må vige for ussel mammon.

Bo Christensen glæder sig til at se det nye gårdmiljø, der bliver »skabt« I den gamle skolegård. Vi kan allerede nu gå ind fra gaden og se begyndelsen.

Som en skamstøtte for bygherren og ikke mindst for flertallet i den endnu siddende kommunalbestyrelse vil byggeriet stå fremover. Det var synd, at jeres visioner var så små.