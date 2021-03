Debat: Kulturdrab

Af Per Ole Jensen, Strandvejen 19, Sorø

Tak til Lone Juul Pedersen for et vægtigt indlæg i debatten om Den Gamle Skoles fremtid.

Det er så vigtigt, at rigtig mange borgere giver deres mening til kende i denne sag.

Jeg har tidligere i et indlæg i avisen opfordret byrådet til at komme med argumenter for, hvorfor de vil skille sig af med denne kulturhistoriske og bevaringsværdige bygning.