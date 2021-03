Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kulturcenter på gammel skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kulturcenter på gammel skole

Sorø - 09. marts 2021 kl. 16:03 Af Edris Qasimi, kommunalbestyrelseskandidat for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Som bekendt har kommunalbestyrelsen besluttet at flytte ungdomsklubben fra Frederiksberg gamle skole til Pedersborg. Kommunen overvejer i skrivende stund at sælge bygningen.

Det efterlader kultur- og fritidsforeningerne i Frederiksberg og omegn i en vanskelig situation, hvor de ikke har en vished om fremtiden og risikerer at miste adgangen til de helt nødvendige fysiske faciliteter, som Frederiksberg gamle skole indtil videre har kunnet løse.

I Radikale Venstre Sorø er vi meget optaget af kultur og fritidslivet i kommunen. Vi er imod enhver beslutning og initiativ som forringer vilkårene for kultur- og fritidsaktiviteter. Samtidig støtter vi op om de frivillige og kultur-ildsjæle, som er med til at skabe rammerne for det gode liv for kommunens borgere.

I et læserbrev skrev Frederiksberg lokalråd samt Sorø Kultur og Fritidscenter, hvor afgørende Frederiksberg gamle skole er for et fungerende foreningsliv i området.

Vi er helt enige i den holdning og mener, at kommunen i stedet for at sælge bygningen bør investere i den og omdanne den til et kulturcenter, hvor foreninger, borgere og især de unge kan have adgang til forskellige faciliteter. Det kunne f. eks være:

Et stort kreativ værksted, hvor de kunstinteresserede borgere kan arbejde, eksperimentere med kunst og møde hinanden.

Mulighed for at unge kan dyrke fritidsinteresser såsom e-sport og gaming.

Adgang til mødefaciliteter for foreninger og private initiativer.

Og så videre.

Sorø er en fantastisk og unik kommune, som har potentiale til at udrette store ting. Det skyldes ikke mindst det stærke ønske til frivillighed og samskabelse blandt borgerne. Dertil skaber vores lange og unikke historie samt Danmarks smukkeste natur rigtig mange muligheder for at gøre kommunen til en af de mest attraktive i hele landet.

Men desværre oplever vi en politisk tendens i den modsatte retning, hvor hensynet til historiske bygninger og kultur- og fritidslivet har lav prioritet.

Der skal mindst tre elementer til for at kunne skabe et rigt og mangfoldigt kulturliv. De første to elementer er de fysiske rammer og engagement blandt borgerne. Disse to elementer er vi beriget med i kommunen.

Vi mangler stadig det tredje element - den klare politiske støtte og initiativ. Det ønsker vi i Radikale Venstre at være med til at kickstarte.