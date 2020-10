Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kultur i børnehøjde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kultur i børnehøjde

Sorø - 13. oktober 2020 kl. 20:10 Af Mona Kelder Bouidar, byrådskandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Debat: Jeg stiller op til kommunalvalget næste år. Det gør jeg, da jeg ønsker at være med til gøre en forskel for borgerne i Sorø Kommune.

Jeg er selv bysbarn, der har som ung har rejst rundt og boet forskellige steder i verden og dernæst en årrække i København.

Jeg er nu som voksen vendt hjem igen, da jeg elsker Sorø. En gang soraner - altid soraner. Jeg vil gerne være med til at sætte Sorø på landkortet og samtidig være med til at sikre en god vækst, trivsel og ballast i vores kommune. Jeg er kandidat for socialdemokratiet.

Jeg vil arbejde for, at Sorø Kommunes børn skal have et kulturløft i en tid med mange afbrydelser. Det glæder mig at se alle de kulturelle aktiviteter, der stables på benene i efterårsferien - endda er mange af dem i børnehøjde.

Adskillige tilbud, som børn kan deltage i enten alene eller i følgeskab med forældre/bedsteforældre. Men selvom kulturen er for alle, så er det ikke alle børn, der bliver inviteret med ind i kulturen. Ikke alle har samme kulturelle habitus og dermed ikke samme adgang til kunsten og kulturen.

Bliver jeg stemt i byrådet, vil jeg arbejde på at sikre, at der formidles kultur til alle kommunens børn og gerne i børnehøjde. Vi skal arbejde bevidst på, at børn får adgang til kunst og kultur.

Vi er afhængige af, at børnene får ejerskab og bærer den kulturelle arv videre til kommende generationer. Det kan man kalde bæredygtig kultur og cirkulær kultur, som vi kan være med til at skabe igennem kultur-nudging.

Vi skal gøre det til en naturlig del af børnenes identitet og på den måde sikre, at de har det med sig videre i livet. Uden denne dannelse og historiske viden ved vi ikke, hvad vi kommer af og hvor vi er på vej hen. Kulturen er en essentiel del af os og det er vigtigt, at alle børn bliver inviteret med indenfor.

Mona Kelder Bouidar

Byrådskandidat for

Socialdemokratiet Sorø