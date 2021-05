Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kritik klinger hult Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kritik klinger hult

Sorø - 27. maj 2021 kl. 16:00 Af Janus Tarp, kandidat for Konservative til KV21 i Sorø Kommune Kontakt redaktionen

Kære Niels Aalbæk!

Tak for din profilering af dig selv i din »frie« bevægelse.

Du skyder efter en borgmester og et parti, som har budt dig op til dans, og som lovede dig, de radikale og LA ikke at inddrage NB i valgforbundet, men det var åbenbart ikke godt nok.

I satser på at slås om et eller flere mandater på »midten«. Fair nok. Men fair er det ikke, at du skyder på en borgerlig fløj, der helt legitimt i den nye situation søger at undgå stemmespild på den side.

Fair er det heller ikke, at du ikke samtidig bebrejder dine gamle røde venner for at gøre det samme, men det siger måske noget om dit reelle tilhørsforhold.

At LA vælger at understøtte stemmespild til fordel for de røde burde også undre dig. Men det skal vælgerne nok også finde ud af.

Og endelig lyder din kritik noget hul, når den kommer fra en person, der åbent overvejer sit tredje partiskifte i en valgperiode.

Vælgerne foretrækker nok stabilitet og forudsigelighed og støtter en fløj, der sidste år fx sikrede et samlet budgetforlig og konstant søger de brede aftaler.