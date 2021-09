Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen summer af liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen summer af liv

Sorø - 09. september 2021 kl. 19:04 Af Mona Kelder Bouidar, medlem af Socialdemokratiet, kandidat til kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune Kontakt redaktionen

Denne weekend var den første i dette efterår. Tiden går på hæld, men vejret viste sig fra den allerbedste side. Det passede meget godt med alle de forskellige arrangementer, som foregik i hele kommunen.

Jeg tager til stadighed hatten af for alle de lokale ildsjæle, som vi er berigede med i hele vores kommune. De får ting til at lykkes, og det er virkelig altafgørende for vores byer og lokalsamfund.

Lørdag var der Sorø Marked i Storgade, på torvet og i Arkaden. Der var ligeledes løbet Sorø Sø Rundt. På Frederiksberg var der var Børnelopper på stationen. I Alsted-Fjenneslev var der Traktortræk, som vist er det største på Sjælland. I Dianalund kunne de fejre Dianalund Centerets fødselsdag, og desuden var der kunsthåndværker-marked på Kunstnergården. I Stenlille blev der afholdt sensommerfesten "Liv på plænen". Der har desuden også været en light-udgave af Sjov i Gaden i uge 34.

I Ruds Vedby blev der lørdag afholdt Børne- og flagdag. Her var humøret højt, og både børn og voksne hyggede sig. Jeg besøgte selv Ruds Vedby sammen med vores borgmesterkandidat Anne Madsen og ønskede tillykke. Til byen, den nytiltrådte skoleleder Jonas Høgh Sloth og til den unge selvstændige mekaniker Mikkel Berthou, der blev kåret til "Årets Ruds Vedby borger". En af begrundelserne, for at Mikkel vandt, var, at han havde mod til at åbne egen virksomhed i Ruds Vedby. Flere af de lokale, jeg talte med, sagde, at han har en super god forretning med vældig god betjening, så kåringen var meget velfortjent.

Gør, hvad du kan - der, hvor du er - med det du har, dét er socialdemokratisk DNA.

Alle de arrangementer, der er løbet af stablen i Sorø Kommune alene i denne weekend siger mig, at rigtig mange kører med dette socialdemokratiske DNA og netop gør, hvad de kan, der hvor de er, og med det, de har.

Denne følelse af fællesskab og samhørighed er meget vigtig for, at vores små byer og lokalsamfund vedbliver at være samfund, hvor folk ønsker at bosætte sig og leve. Det skal Sorø Kommune være. Jeg ønsker at støtte op om dette - de gode lokale initiativer og de ildsjæle, der får ting til at ske. Det vil jeg gøre mit for, hvis jeg bliver stemt ind i kommunalbestyrelse den 16. november. Får jeg din stemme, så kan du regne med min støtte.