Debat: Kommunen må have et Arkitekturråd

Sorø - 24. marts 2021 kl. 13:56 Af Kurt Løvlund Pedersen, formand for Radikale Venstre i Sorø Kommune Kontakt redaktionen

Nedrivning af Sorøs første skole og byggerier, der er skudt op i Sorø by i de senere år, har givet anledning til diskussion.

Både borgere og politikere har stillet spørgsmål ved det æstetiske udtryk, mangel på helhedstænkning og fravær af god arkitektur.

Byggesagsafdelingen i kommunen har med byggesager at gøre, hvor den enkelte medarbejder skal forholde sig til komplicerede problemstillinger og let kan blive fanget i et dilemma mellem, hvad bygherre ønsker, og hvad politikerne vil.

For at tilvejebringe et mere nuanceret grundlag for en politisk beslutning, anbefaler Radikale Venstre i Sorø Kommune derfor, at der nedsættes et Arkitekturråd.

Et Arkitekturåd, som allerede findes i flere kommuner, skal bidrage med viden og uvildig faglig rådgivning samt medvirke til en hensynsfuld og bæredygtig udvikling af by- og landskabskulturen i hele Sorø Kommune - til glæde for alle borgere.

Som udgangspunkt skal kommunalbestyrelse og Sorø Kommune ikke være repræsenteret i Arkitekturrådet, da rådet jo skal rådgive kommunalbestyrelsen og kommunens byplanlæggere.