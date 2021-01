Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen halter bagud på kultur og fritid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen halter bagud på kultur og fritid

Sorø - 29. januar 2021 kl. 11:56 Af Edris Qasimi, byrådskandidat for Radikale Venstre Sorø Kontakt redaktionen

Debat: Forleden kom det frem, at Stenlille IF endnu engang satte Sorø Kommune på landkortet, hvor den blev kåret som årets fodboldkub på Sjælland. DBU har i forbindelse med prisoverrækkelsen udtalt, at Stenlille IF har vundet prisen, fordi den har været rigtig god til at inddrage lokalsamfundet i Stenlille. På fem år er klubben gået fra at have 0 børnespillere til i dag at tælle 70-75.

Det er en kæmpe bedrift. Ikke mindst set i lyset af, at Sorø Kommune desværre er en af de kommuner i Danmark, som bruger færrest penge på idræt- og fritidsfaciliteter.

En opgørelse fra analysefirmaet Buhl & Rasmussen viste i 2017, at Sorø kommune brugte 28 kroner pr. indbygger på fritidsfaciliteter, hvilket er 454 kroner mindre end landsgennemsnittet. Selvom der er tilføjet lidt flere ressourcer på området de seneste 3 år, så er konklusionen desværre stadig, at kultur og fritid er voldsomt underprioriteret i kommunen.

Stenlille IF's succeshistorie lærer os to ting. For det første beviser den, at dét, som for alvor skaber succes og forandring i lokalsamfundene, er de frivillige ildsjæle. Det er de enkelte medlemmer i klubber og foreninger, som med deres egne investeringer i tid, energi og engagement skaber konkrete resultater for lokalbefolkningen.

For det andet bevidner den, at borgerne tørster efter flere og bedre fritidstilbud. De beslutninger, der bliver truffet i kommunalbestyrelsen, skal derfor støtte op om disse ildsjæle og bane vejen for flere succeshistorier som den i Stenlille.

Kultur og fritid er simpelthen nøgleingredienserne til et bedre, sundere og mere socialt liv, og det kan kun gå langsomt med at begynde at investere på området, så vi som minimum nærmer os et serviceniveau, der svarer til landsgennemsnittet.

Derfor er kultur og fritid en af vores absolut vigtigste mærkesager i Radikale Venstre Sorø. Vi er klar med en række konkrete initiativer til, hvordan vi kan få et blomstrende kultur- og fritidsliv i hele kommunen, så det enorme potentiale, der eksisterer i de enkelte lokalsamfund, bliver en realitet.

Edris Qasimi

Byrådskandidat

Radikale Venstre Sorø