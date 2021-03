Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommune-atlas er måske en ide Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommune-atlas er måske en ide

Sorø - 24. marts 2021 kl. 09:59 Af Mette Skjoldan, formand, Foreningen 1684-1862 Kontakt redaktionen

Vi er af flere blevet spurgt til, hvad vi mener om nedrivning af den bevaringsværdige bygning i Storgade 13. Dette da bygningen er fra 1700-tallet, som er i "vores" forenings tidsperiode, som er fra 1684-1862.

Der er i disse år en stigende interesse for den lokale historie i hele Danmark. Også i Sorø. Vi må ikke fjerne grundlaget for en forståelse for, hvorfor vi er her, og hvor vi kommer fra. Hertil bidrager bygningerne til en synlig historie lige midt i nutiden.

Vi kan kun beklage, at det er kommet dertil, at bevaringsværdige huse forfalder, uanset hvilket årstal de er fra. Når man står og ser på selve bygningen i dag, er det et trist syn, som vækker ærgrelse over tidens større forfald.

Der er i øjeblikket registreret en del bevaringsværdige bygninger i Sorø m.v. Det kunne måske være en ide at få en systematisk registrering af alle bevaringsværdige bygninger i hele Sorø Kommune.

At få udfærdiget et såkaldt kommune-atlas. Vi ved godt, dette arbejde tager tid, men det er nok givet godt ud. Ikke mange kommuner har systematisk registreret alle deres bevaringsværdige huse, men historien findes mange steder. Vi kunne måske vise en god vej frem her i Sorø.

Og måske kunne et samarbejde imellem kommunen, Sorø Bevaringsforening og Foreningen Historiske Huse komme i stand, hvis det ikke allerede er i gang, for at kunne vejlede i, hvordan man bedst bevarer sin bygning. Og dertil gerne en pose penge der kan søges tilskud fra som boligejer af et bevaringsværdigt hus. Gerne penge fra både kommune og private.

Dette naturligvis for at undgå forfald og uheldige ombygninger fremover, og i sidste ende nedrivning. Og dette er bl.a. fordi, at materialer mv kan være en dyr udgift, mens husene samtidig er til gavn for os alle og turismen i kommunen.

Vi kan i øvrigt også huske, at Sorø sidste år blev udpeget af Foreningen Historiske Huse som en af Danmarks 20 smukkeste steder/købstæder. Det bringer heldigvis smilet frem også. Og det er en pris vurderet på fredede og bevaringsværdige bygningers renoveringstilstand m.v. Så et eller andet må jo fungere godt. Også værd at have fokus på. Hvad det er der virker, så bygge videre på det.