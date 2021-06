Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kig på det med friske øjne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kig på det med friske øjne

Sorø - 10. juni 2021 kl. 20:04 Af Henrik Nørgaard, Færøvej 48, Dianalund Kontakt redaktionen

Er det virkelig rigtigt at bruge 20 mio. kr. ud af de sparsomme midler til nye cykelstier i Sorø Kommune på ét enkelt projekt? Det drejer sig om den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse. Her forklarer kommunen nu, at de 2,7 km cykelsti vil koste i nærheden af 20 mio. kr.

Samtidig får vi at vide, at den samlede pulje, der er sat af i Sorø Kommune til nye cykelstier, er 10 mio. kr. for hele 4-års perioden 2021-2024. Det betyder, at kun halvdelen af cykelstien Bromme-Tersløse vil kunne laves for alle de penge, Sorø Kommune selv har sat af til nye cykelstier i de næste 4 år.

Den anden halvdel af den nye cykelsti vil man så finansiere ved at søge om yderligere 10 mio. kr. fra den statslige cykelstipulje - penge, som man ikke engang er sikre på at få stillet til rådighed.

Altså er der tilsyneladende ikke regnet med andre nye cykelstier i Sorø Kommuner før i 2. halvdel af dette årti - eller hvad?

Er der ikke grundlag for at »vende bøtten på hovedet« og se på projekteringskriterierne for cykelstier med helt friske øjne - med et lavere teknisk ambitionsniveau?

Vi skal simpelthen have mere cykelsti for pengene her i kommunen!

Det kan ikke nytte, at Sorø Kommune vil bruge hele beløbsrammen for 4 år på en enkelt cykelsti mellem Bromme og Tersløse, når det oven i købet vil være sådan, at cykelstien »ender blindt« ved indkørslen til Tersløse, fordi cyklisterne herfra enten skal risikere livet ved at køre på vejbanen eller overtræde færdselsloven ved at køre på fortovet.

Vi må bede om, at de penge, der sættes af til nye cykelstier, forvaltes med større fantasi og ikke med brug af projekteringsregler, der nærmest har karakter af motorvejsstandard. Det skal sikres, at også andre af de påtrængende anlæg af nye cykelstier i (hele) kommunen har en chance for at blive gennemført inden for overskuelig tid.

Sæt derfor ny cykelsti Bromme-Tersløse på stand-by, tænk denne ind i en nyt omfartsvejprojekt med ændret linjeføring og lav en helt ny cykelstiplan med langt flere cykelstikilometer pr. spenderet million kr.