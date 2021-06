Send til din ven. X Artiklen: Debat: K, V og DF bryder budgetforliget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: K, V og DF bryder budgetforliget

Sorø - 04. juni 2021 kl. 19:07 Af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frigængerne og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen

Vi må med allerstørste beklagelse konstatere, at budgetforliget er brudt.

Det er blot anden gang siden kommunalreformen, at et samlet byråd i Sorø Kommune står bag et budget. .

"Der er tale om en historisk stærk aftale", sagde Gert Jørgensen i september sidste år. Den historisk stærke aftale holdt i godt et halvt år.

Nu står samme Gert Jørgensen i spidsen for at bryde budgetaftalen. Og hvorfor? Alene for egen vindings skyld, så Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre kan score nogle billige point, tror de selv, i den kommende valgkamp.

Politiske kompromisser er altid et kunststykke. Sorø Kommunalbestyrelse er generelt ramt af et skidt samarbejdsklima, og vi er derfor helt enige i, at budgetaftalen var en "historisk" aftale. Det lykkedes nemlig for alle partier at finde samarbejdsviljen frem og skabe det bredest mulige forlig.

Det var en kæmpe gevinst for Sorø Kommune. Vi er derfor totalt uforstående og meget ærgerlige over dette brud på budgetforliget.

Med borgmester Gert Jørgensen i spidsen for Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative, har denne flertalsgruppe vist, at de løber fra aftaler og dermed er ligeglade med at fremstå som utroværdige aftaleparter, så længe det er for egen vindings skyld.

Borgmesteren ved - og vi ved - at Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre ikke behøver at spørge os om noget som helst. Vi kan alle tælle, og de har tilsammen flertal for ethvert forslag, de måtte have, men når man har forpligtet sig og underskrevet en aftale, må aftaleparterne som minimum inddrages i eventuelle ændringer af aftalen.

Sorø Kommune har brug for politikere, der evner at samarbejde. Det er godt for sammenhængskraften, både i befolkningen, men i særdeleshed blandt kommunens mere end 2000 ansatte.

Vi øvrige partier lover, at vi fortsat vil arbejde hårdt for, at der igen kan komme brede politiske aftaler i Sorø Kommunalbestyrelse.