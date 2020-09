Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg kaster håndklædet... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg kaster håndklædet...

Sorø - 26. september 2020 kl. 10:27 Af Lena Bau Kontakt redaktionen

Debat: Til byrådet. Jeg kaster håndklædet i ringen!

Planen var at blive gammel i min vild-med-vilje-oase i Tersløse, men nu ser jeg mig nødsaget til at få afdraget så meget som overhovedet muligt af vores gæld i huset, hurtigst muligt, så vi får råd til at sælge det, og for altid kan flytte ud af kommunen. Jeg vil tale vidt og bredt til alle der gider lytte om et blåt flertal, der i årevis holdt borgerne i en landsby for nar, og som sprang fra alle løfter.

Det handler om mere end den omfartsvej, som I vedtog og lovede at igangsætte øjeblikkeligt ved byrådsmødet den 5. november 2019. Du, Gert Jørgensen, stod foran rådhuset i Sorø og sagde til os, at vi skulle slappe af, omfartsvejen var vedtaget. 14 dage senere udsender du en pressemeddelelse, for projektet er for dyrt, men du fastslår, at omfartsvejen blot er "sat på hold". Du lover borgerinddragelse, afholder to borgermøder og lover os indflydelse på de trafiksaneringer, som skal erstatte omfartsvejen. Mens den er "på hold"

Det handler om, at I har holdt arbejdsgruppen hen, og at I har spildt 5 mio. kr. af borgernes penge på konsulentydelser og arbejdstid på projektet. Men mest af alt handler det om, at I springer fra jeres løfte om at finde løsninger på problemet med al trafikken gennem Tersløse. I har ikke engang den anstændighed at indgå et budgetforlig, hvor der afsættes penge til de lovede trafiksaneringer på budget 2021. Et budgetforlig, hvor I endda lover at genoverveje etableringen af en omfartsvej ved Katrinelystvej, selvom der endnu ikke er et behov for den! What?????

Mener I ikke engang, at I har en moralsk forpligtelse til at holde hvad I har lovet os i Tersløse? Har det ingen betydning for jer, at vi er en lang række mennesker i Tersløse, som føler os usikre ved at færdes her, som lever i et inferno af støj, og som er teknisk insolvente, fordi vi har købt vores huse i opgangstider,i et område, som efter finanskrisen aldrig har nået samme niveau?

Når jeg efterrationaliserer, må jeg faktisk indrømme, at jeg ikke er overrasket over blå bloks ageren i denne sag. Men jeg er ærgerlig over og ked af, at rød blok har indgået et forlig, hvor der ikke er afsat ressourcer til trafiksaneringer. Vi har fra flere byrådsmedlemmer i rød blok hørt, at rød blok gerne vil løse problemet ved trafiksaneringer. Det klinger desværre meget hult nu.

Jeg håber, at I alle vil overveje en ekstra gang, om ikke der alligevel kan findes ressourcer til trafiksaneringer i Tersløse på budget 2021.

Lena Bau

Holbergsvej 127