Debat: Jeg har hørt det i radioen

Bo Christensen (K), Mogens Schwensen(K), Jens Nygård(V) og Lars Schmidt(DF) skriver i et debatindlæg, at jeg ikke kunne oplyse, hvor jeg havde hørt, at det nu var muligt for beboere på plejecentre at få besøg af pårørende indendørs.