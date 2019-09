Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg har en mistanke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg har en mistanke

Sorø - 30. september 2019 kl. 20:24 Af Dan Kiving, Elmelunden 21, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags behandlede Social- og Sundhedsudvalget i Sorø en sag med overskriften "Aktivitetsudviklingen på ældreområdet". En ren orienteringssag, men jeg synes, at det har været interessant at dykke ned i kurverne og tallene i rapporten, der er bilagt sagen.

Forleden påstod jeg i avisen, at det flotte regnskabsresultat for 2018, som byrådet med forståelig stolthed godkendte tidligere på året, måske delvist kan skyldes, at nogle borgere ikke modtager den service, som de forventer - og har brug for. Jeg har ikke noget bevis for påstanden, det indrømmer jeg blankt.

Men i rapporten her er det dokumenteret fra kommunens side, at en sænkning i serviceniveauet i ældreplejen er en af tre faktorer, som man i forvaltningen kalkulerer med.

Det gør man, fremgår det, for at forsøge at kunne styre to andre faktorer, nemlig at de ældre hjemsendes fra sygehus tidligere og tidligere. Og at de bl.a. af den grund skal have mere kompleks pleje af hjemmeplejen hjemme i kommunen.

Jeg må spørge, om serviceniveauet i flere år har været for højt og nu er tilfredsstillende for de ældre borgere? Eller om der er en grænse for, hvor meget serviceniveauet kan sænkes, uden at det bliver så lavt, at der må bremses for det, som jeg personligt beskriver som "fatale forringelser".

Jeg frygter og har en mistanke om, at den grænse er overskredet allerede! Jeg må dog anerkende, at udvalgets formand, Lars Schmidt, i onsdagens avis fastslår: "Alle får den hjælp, de skal have".

Trods min mistanke glæder jeg mig til at få at vide, hvor meget de beskrevne serviceforringelser påvirker de ældre, som oplever, at de har et plejebehov - stort eller mindre.