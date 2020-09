Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg græmmes over byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg græmmes over byrådet

Sorø - 24. september 2020 kl. 20:46 Af Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Tersløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man tror næppe sine egne øjne, når man læser, at byrådet har indgået et bredt forlig, som alle partier kan stemme for, og hvor alle vores penge til omfartsvejen nu figurerer på skolerenoveringer, omfartsveje i Sorø by og skattelettelser m.m.

Jeg kan ikke, med ord, fortælle jer, hvor rasende jeg er lige nu, for det her handler om langt mere end blot en omfartsvej. Det her handler i høj grad om, hvordan lokalpolitikere kan holde en hel befolkningsgruppe for nar.

For et år siden stod vi med et omfartsvejsprojekt, der var igangsat. Nogle fordyrende "fakta" satte en "midlertidig" stopper for projektet (blå blok´s eget udsagn). I udgav jer, derefter, for at være samarbejdsvillige med borgerne, så mulige løsninger kunne findes.

Bl.a nedsatte I en lokal arbejdsgruppe, som skulle høres i processen. Men heldigt for jer, så kom coronaen, og I kunne, i ly af denne, køre jeres eget løb, uden kontakt til gruppen.

Først d. 22/6 kommer der nyt fra jer på det første og eneste møde gruppen kommer med til. Det bliver dog et møde, hvor det eneste der sker er, at I koger ca. 40 trafiksaneringsforslag ned til ca. 10.

Der bliver på mødet ikke engang orienteret om, at I ikke længere ser det muligt, at samarbejde med COWI, og at I er i gang med at forhandle med 2 andre firmaer, for at finde den rette samarbejdspartner, der skal regne videre på økonomien i de forskellige trafikløsningsmodeller.

I orienterer heller ikke borgergruppen om, at I forhandler med bl.a. nogle lodsejere om, at aftage den overskydende jord ved en eventuel omfartsvej. Dette er noget, som kun få borgere er klar over, fordi det er kommet frem i en telefonsamtale mellem en borger og en repræsentant for kommunen.

Der er ingen, der har fået nogensomhelst information om, hvad I går og foretager jer, før vi selv kan læse, at alt hvad der blev arbejdet på, nu ikke længere er i spil. Alt det forarbejde til ingen verdens nytte. I har skyllet 5 mill. kr. af borgernes penge lige ud i lokummet.

Fremadrettet vil det blive nærmest komplet umuligt at sælge huse i Tersløse.

Og ja, man må undre sig over, at blå blok vælger at gå med en socialdemokratisk budgetpolitik, hvor langt over 100 mill. kr. skal bruges på skolerenoveringer, mens alle jeres løfter om hjælp til Tersløse er blevet pist væk.

Jeg græmmes over byrådet, og der er ingen af jer eller jeres partier, der får min stemme ved næste kommunalvalg. (forkortet af red.)