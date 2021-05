Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg deler bekymring for fysioterapien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg deler bekymring for fysioterapien

Sorø - 18. maj 2021 kl. 14:33 Af Joan L. Jensen, fysioterapeut og projektchef i Kroppens Hus, Sorø Kontakt redaktionen

Som ansat i Kroppens Hus og ansvarlig for vores faglige og økonomiske rammer omkring den vederlagsfri fysioterapi, bliver jeg nødt til at istemme mig Dan Kivings bekymring for de patienter, som er blevet ramt af Kommunens "rettidige omhu", og efterfølgende besparelser på området.

Som fagperson ser jeg på besparelserne med blødende hjerte, og det er bestemt ikke en faglig underbygget manøvre at skære ned på de individuelle behandlinger samt træning, for så at samle patienterne til holdtræning i stedet for - og det gælder både før, under og efter en pandemi!

Jeg er bestemt også bekymret for, at besparelserne vil afspejles i de berørte borgeres almene tilstand og livskvalitet og i sidste ende blot øge udgifterne i form af større behov for hjælp og støtte til almindelige hverdagsaktiviteter.

Jeg vil i samme åndedrag rette op på misforståelsen omkring, at Kroppens Hus har "hjulpet" med at justere udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi.

Virkeligheden er således, at vi er tvunget til at udføre besparende manøvrer på området, da vi er underlagt en overenskomst, som tilsiger, at vi holder os under et loft, som er baseret på gennemsnittet for udgifterne til fysioterapi i hele Region Sjælland.

Det skal tilføjes, at gennemsnittet for Region Sjælland ligger en del under landsgennemsnittet, men det bliver desværre ikke taget med i de økonomiske betragtninger.

Den manglende træning under Covid19 nedlukningen er desværre heller ikke taget med i de økonomiske overvejelser, og der er ikke afsat ekstra midler til et øget fysioterapeutisk tilbud post Corona.

Kroppens Hus har været i løbende dialog med Sorø Kommune, og vi har gjort vores for at skabe opmærksomhed omkring alle de uheldige bivirkninger, som en besparelse vil medføre, og vi håber selvfølgelig på at kommunen på et tidspunkt vil indse at "gennemsnitlig fysioterapi" kun findes på papiret og ikke kan gennemføres i den virkelige verden!