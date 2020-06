Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ja til retten til eget liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ja til retten til eget liv

Sorø - 03. juni 2020 kl. 13:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Sofie Torpegaard, Konservative, Sorø byråd

På det seneste byrådsmøde drøftede vi et ønske fra Enhedslisten om det, der først var en fattigdomsstrategi og nu er en udsattestrategi. Dan Kiving har i den forbindelse nævnt en af "byrødderne" der spurgte ind til friheden for mennesket - det var mig.

Når Socialdemokratiet i argumentationen for en sådan strategi bruger ord som at "finde og fange" og "kategorisere" mennesker, så bliver jeg utryg. Hvis det offentlige skal fange de "udsatte" for at hjælpe dem på "rette vej", så mister mennesket sin frihed og dermed retten til sit eget liv. Forstil dig at det banker på din dør - udenfor står en repræsentant fra kommunen og siger:" Det står her på mit papir at du opfylder 3 ud af 5 punkter på denne liste - du er derfor i kategorien "udsatte".

Vi skal huske, at velfærdsstaten skal være til gavn for mennesket og ikke omvendt.

Først ønsker Enhedslisten, at vi skal finde "de fattige" og nu vil Socialdemokratiet så have, at vi skal fange "de udsatte".

Når vi har fokus på én del af et menneskes liv, så bliver vi hurtigt blinde for andre dele.

Vi skal som kommune give mest mulig frihed til det enkelte menneske, møde mennesket med udgangspunkt i deres situation og have fokus på det hele liv også alt det gode i livet. Vi skal hjælpe, hvor der bliver bedt om hjælp og ikke sætte flere mennesker i bås. Inden for de sidste par år er der sat mange initiativer i gang på nationalt plan til implementering i kommunerne. En stor del af disse initiativer har fokus på at have øje for det hele menneske og familien på tværs af kommunens velfærdsområder til glæde for alle. Vi skal sætte mennesker først og bruge mest muligt tid på dialogen med borgerne og passe på ikke at bruge dyr administrativ konsulenttid på at lave snævre, selvopfundne og stigmatiserende strategier.