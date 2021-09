Debat: Ja tak til mere trafiksikkerhed - nej tak til udskamning

Og - desværre må man notere sig ud fra avisens reportage, at en del kommunalbestyrelsesmedlemmer elsker at udskamme de formastelige, der har tilladt sig at ramme et vejtræ på Fulbyvej. "Det er deres egen skyld, det er bare nogle fartbøller og fuldebøtter," synes at være den gennemgående holdning i Sorø kommunalbestyrelse.

Det var en novemberaften i 2015. Min hustru, førte bilen. På bagsædet sad to små børnebørn og deres moster. Vi kørte vel ca. 60 km/t, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, da der lige syd for Kr. Flinterup løb to rådyr tværs over vejen i mørket. Refleksmæssigt forsøgte min hustru at undvige, men ramte det bagerste rådyr, der døde på stedet. Efter at have inspiceret det døde dyr og bilen, kørte vi hjem. Næste morgen besigtigede jeg skaderne på bilen, og på højre forskærm var tre lange, dybe ridser med grøn maling: Og - jeg kunne erindre, at lige foran et vejtræ, netop hvor uheldet skete, havde der stået et grønmalet skilt, der forestillede et juletræ. Det måtte bilen have strejfet, da vi forsøgte at undvige. Det var kun et held, at vi ikke ramte vejtræet, måske med alvorlige kvæstelser eller endog døden til følge.