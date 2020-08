Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ingen planer om stormoske her i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ingen planer om stormoske her i kommunen

Sorø - 11. august 2020 kl. 19:23 Af Morten Peter Jørgensen, Vestervej 1, Stenlille Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kulturkristne humorister fra DF fortsætter deres »stormoske« skriverier, som de i øvrigt har været på turne med i de sidste mange år, og med vanlig sans for historie har de fundet et citat fra 2016, hvor en Enhedsliste politiker »tordner mod vores lokale præst, Kristendommen og Sorø Avis«, og DF konkluderer mere eller mindre, at Enhedslisten vil have en stormoske og aldrig er kritiske over for Islam. Det passer sikkert, når DF skriver det, manipulation har jo aldrig været DFs stærke side.

For lige at minde DF om det, så er det ikke længe siden, vi havde en borgerlige regering, godt nok uden nogen som helst projekter udover at holde Lars Løkke Rasmussen på statsministerposten. Regeringen var dybt afhængige af DF og hver gang, der var den mindste anledning til en eller anden form for forhandling, finanslov eller andet, så skulle der byttes med noget, der handler om begrænsninger for bestemte befolkningsgrupper, og det var som regel islam, det handlede om.

Hvorfor var det, at DF ikke hjalp regeringen med at ændre lovgivningen, så den passede til DFs dagsorden, og hvorfor mener DF, at byrådspolitikere skal tage stilling til hypotetiske sommerspørgsmål fra DF?

Mig bekendt er der ingen, der har planer om at lave en stormoske i Sorø eller Stenlille, jeg har ikke tjekket Dianalund.

Uden i øvrigt at beskylde DF'ere for at være inspireret af det store udland, så minder det mig om den lov som blev indført i vinområdet Châteauneuf-du-Pape i 1954. Loven forbød al landing med UFOer i området.

Det virkede også som en lovgivning imod noget meget farligt noget, som fx en stormoske.

Afslutningsvis bliver jeg nødt til at afkræfte de ondsindede rygter fra oplandet om, at jeg er på vej ind i politik.

Jeg ved godt, at Enhedslisten "stjal", eller var inspireret af mit sidste indlæg, i øvrigt uden at kreditere mig for ideen, og det kan jeg godt leve med, denne gang.

Til gengæld virker det lidt som om, DF kører rundt i en rundkørsel uden udgange. Lad os nu få noget nytænkende DF-politik, hvad med at kalde det DF 2.0?