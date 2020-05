Send til din ven. X Artiklen: Debat: Indendørs besøg skal også med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Indendørs besøg skal også med

Sorø - 15. maj 2020 kl. 19:09 Af Annette Raaschou van der Star, Preben Lund og Christian Bjerre Høst, byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet

Sorø Kommune har nu sendt en pressemeddelelse ud vedrørende muligheden for at besøge borgere der er på plejecentrene, når det sker udendørs fra torsdag den 14. maj 2020.

Det er i dag (onsdag) via oplysninger i radioen oplyst, at Sundhedsstyrelsen nu også giver mulighed for at der kan ske besøg indendørs. Og at det er kommunalbestyrelsen der skal træffe beslutningen.

Det er utroligt vigtigt, at muligheden for at komme besøg indendørs skal etableres hurtigst muligt. Der kan være beboere, der på grund af meget alvorlig sygdom ikke kan tåle at komme udenfor. Og de har også et meget stort behov for at være sammen med deres pårørende.

Der blev også sagt i radioen, at der hele tiden har været mulighed for at tillade besøg, når det drejede sig om særlige situationer. F.eks. borgere der ligger for døden m.v.

Når der skal træffes en politisk beslutning, ønsker vi at der afholdes et ekstraordinært socialudvalgsmøde, hvor vi kan godkende, at der kan ske besøg indendørs. Alternativt at du Lars Schmidt som formand træffer en formandsbeslutning, som vi øvrige i udvalget godkender.

Det er vigtigt for os, at der handles hurtigt, da beboerne på plejecentrene m.v. har været isoleret meget længe, og det har været helt ubærligt for både beboerne og de pårørende.

Der er ikke tale om en kritik af de hidtidige beslutninger/retningslinjer, men at vi ser fremad og imødekommer beboerne og pårørendes behov for samvær.