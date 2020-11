Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ikke noget øko-fællesskab i denne omgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ikke noget øko-fællesskab i denne omgang

Sorø - 14. november 2020 kl. 17:05 Af Linda Nielsen, SF Kontakt redaktionen

SF kæmpede for et bæredygtigt nabofællesskab på Rørstensgården.

Med udbuddet af storparcellerne på Rørstensgården, Frederiksberg, fik Byrådet chancen for at sige ja til et anderledes nyt boligområde. SF ønskede at byde et økologisk og bæredygtigtboligbyggeri velkomment, det var der desværre ikke flertal for i byrådet.

Byrådets valg stod reelt mellem to bydere.

Det ene var Bærebo, hvis koncept er at bygge bæredygtige, økologiske nabofællesskaber for alle aldersgrupper. I Sorø kommune har de et partnerskab med det lokale Øko-samfund.

Det andet var NREP, et skandinavisk kapitalselskab, der sætter penge i ejendomme.

Begge vil opføre et privat plejehjem(friplejehjem). Bærebo i sammenhæng med de økologiske nabofællesskaber. Mens NREP kun går efter opførelse af et privat plejehjem.

Med Bærebo så SF muligheden for at få en ny boform, som allerede efterspørges og som vil blive en del af fremtidens boformer, hvor man bor bæredygtigt, sparer på ressourcerne og har et tættere praktisk og socialt fællesskab end i et almindeligt parcelhuskvarter.

Vi er ærgerlige over, at det ikke lykkedes at overbevise et flertal i byrådet om de gode muligheder, der ligger i et bæredygtigt økologisk nabofællesskab.

Vi giver ikke op her, vi satser på at det næste gang lykkes at få byrådet med på den gode ide i bæredygtige nabofællesskaber.

Linda Nielsen

Medlem af Sorø Byråd for SF