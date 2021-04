Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ikke enig med Lars Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ikke enig med Lars

Sorø - 22. april 2021 kl. 16:11 Af Dan Kiving, kandidat til regionsrådsvalget for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Sjællandske Medier har bedt formanden for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, om at kommentere punktet om besparelser på den vederlagsfri fysioterapiOg kommentaren bliver på en måde også et slags svar fra udvalget på mit læserbrev i avisen forleden.

Nu var punktet jo en orienteringssag, så vi kan ikke være sikre på, om det samlede udvalg er enig i Lars' synspunkt, eller om han udtrykker sin egen mening her. Men som udvalgsformand er det nok det officielle, politiske synspunkt, som Lars giver udtryk for.

Jeg er (naturligvis) ikke enig med Lars om, at det er rettidig omhu at få den praktiserende læge og Kroppens Hus' ledelse og deres behandlere til rent faktisk at hjælpe at justere udgifterne i det kommunale regnskab vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Men den drøftelse må Lars og jeg jo tage, når vi mødes om temaet i de kommende måneder.

Og som avisen så godt formulerede det, så er budskabet i mit læserbrev, at det er "På tide at se på konsekvenserne" dvs om "den rettidige omhu" (spareøvelsen) har haft helbredsmæssige konsekvenser for de berørte borgere.

Hvis disse borgeres træning og almene tilstand (styrke i bevægeapparatet, førlighed, smerter, livskvalitet osv) er blevet forbedret med færre timers træning og omlægning til holdtræning, så medgiver jeg, at Lars kan have ret og en god sag et stykke hen ad vejen. Men det kan vi jo ikke få konstateret, hvis borgerne ikke bliver spurgt.

Og her er jeg inde ved en anden vigtig kerne i mit læserbrev: "Vil Sorø Kommune sørge for, at de rette kompetente fagpersoner, som er uafhængige i forhold til kommunens økonomi, får undersøgt (konstateret), at borgernes helbred ikke er blevet dårligere pga mindre, omlagt og billiger træning og pga coronakrisen?"

Og, hvis min frygt er berettiget, vil det kunne konstateres, at borgerne på denne baggrund (spareøvelsen eller rettidig omhu) samt på grund af manglende træning under coronanedlukningen trænger til at få bevilget et tilbud om en øget, fysioterapeutisk træning i en periode fremover.

Så derfor er mit andet spørgsmål dette: "Vil man da sørge for, at borgerne får den nødvendige, ekstra fysioterapeutiske træning, de eventuelt har brug for og har ret til, så der kan blive rettet op på deres helbredsmæssige tilstand?"

Dan Kiving, kandidat til regionsrådsvalget for Socialdemokratiet