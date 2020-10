Debat: I glemmer Stenlille

Jeg har lige læst de læserbreve, som er i avisen. Jeg blander mig ikke, på hvilken fløj man tilhører, men det flertal, som sidder nu, bør skiftes ud - hellere i dag end i morgen for borgmesteren og DF lyver, så det står dem langt ud af ørerne. De tænker kun på Sorø by og til dels Dianalund.

Jeg mener at flertal bør tage vare om hele kommunen. Jeg har talt med en ejendomsmægler, der oplyser, at kommunen fortæller, at de ingen planer har om at udbygge Stenlille - selv om de har jord til ca.100 byggegrunde. Med god bund som kommunen har ejet i ca. 20 år, og skal der udbygges i Stenlille, skal de være privat.

Jeg har papir på, at borgmesteren udtaler sig om, at Stenlille også skal udbygges. Samtidig har jeg papir fra DF om, at kommunen ville udstykke 22 byggegrunde i foråret 2018. Hvor er de blevet af, og hvordan kan man have en god økonomi, når kommunen ikke kan foretag sig noget, uden at de skal ud og låne, som de også skal til næste år.