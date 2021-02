Debat: Hvorfor må vi ikke åbne?

Vi sparer for det første samfundet for rigtig mange penge, hvis vi stille og roligt kunne komme i gang. Så derfor kunne man med kæmpe fordel lave 5-reglen i alle vores små detailbutikker. Det vil vi nemt kunne styre - endda endnu mere end i de private hjem.

Jeg ved godt, at det er forskellige mennesker, der handler, men hvis man typisk er to personaler, så må der jo maksimalt være tre kunder inde, og det er da meget nemt at overskue. Meget nemmere end for eksempel i Føtex, hvor der er en separat tøj-afdeling, man bare kan låse af. Der vælter det ind med kunder, der gerne må handle. Det giver simpelthen ikke mening.