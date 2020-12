Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor mange skal miste livet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor mange skal miste livet?

Sorø - 20. december 2020 kl. 15:01 Af Tommy Hansen, Blommehaven 3, Stenlille Kontakt redaktionen

Ja så skete det desværre. Den tragiske trafikulykke i krydset ved Nordskovvej/Hovedgaden/Sorøvej i Stenlille har nu kostet et menneskeliv mere. For den kvinde, der var passager i bilen, er nu afgået ved døden.

Jeg ved godt, at det ikke er i Sorø eller Dianalund, for så havde Sorø Byråd med det samme hevet pengene op af kassen for at sikre krydset mod flere ulykker

Men nu er det jo Stenlille, så byråd: Hvor mange skal miste livet i dette kryds, inden kommunen vil ofre penge på at sikre dette kryds. Er det 40 eller 50 eller hvor mange skal dø først?

Jeg ved godt, at Stenlille ikke er det sted, man vil ofre penge på, men I havde lavet et pænt forslag til en ny hovedgade. I kan bruge disse penge til at sikre dette kryds.

Såfremt at kommunen ikke har penge til at sikre dette kryds, kan jeg anbefale jer, at I til næste år skal låne penge igen, som I plejer. I kan låne det mere, for I elsker jo at låne, når man ser jeres budget for de kommende år.