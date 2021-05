Debat: Hvor hører Stenlille egentlig til?

Til Borgmesteren. Jeg erfarer nu at du vil til at ofre ca. 10 millioner på at forskønne Stenlille Hovedgade. Er det nu allerede, at valgkampen går i gang, da vi jo skal have valg senere på året?

Andre steder er hækkene så langt ude over fortovet, at man næsten ikke kan gå der, men hvis du vil forskønne Hovedgaden, det trækker jo ikke nye beboere til byen, når du ikke må udstykke byggegrunde i Stenlille for DUR i Dianalund, og kommuner er jo ligeglad med Stenlille. Det er jo bevisligt, da dine partifæller også udtaler, at den nordlige del af kommunen slutter ved udkørslen fra Dianalund. Hvor hører Stenlille egentlig til henne? Du gør også det, du kan, for at ødelægge byer.