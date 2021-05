Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor er logikken? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor er logikken?

Sorø - 23. maj 2021 kl. 13:38 Af Birger Behn Olsen, Skjalm Hvidesvej 3, Sorø Kontakt redaktionen

En lille kommentar til ombygning af Sorø Klosterkirke.

»Gør døren høj, gør porten vid«. Det er starten på en gammel salme, jeg lærte som barn, og det kom jeg til at tænke på, da jeg læste en interessant artikel om restaurering og ombygning af Sorø Klosterkirke. Desværre er det lige det modsatte, der er sket i forbindelse med ombygningen, idet man har tilmuret den store indgangsdør midt i gavlen og lavet en noget mindre dør i siden af gavlen, sådan som det oprindeligt blev udført, da kirken blev bygget. Dengang var det stort set kun munkene, som brugte kirken.

Senere voksede Sorø by, og mange mere almindelige mennesker begyndte at bruge kirken. Der blev derfor for ca. 250 år siden lavet en større dør midt i gavlen, og igen for ca. 150 år siden blev denne dør gjort større. Kirken var nu for folket!

Jeg kan forstå, at der er et ønske om, at det skal føres tilbage til det oprindelige, men indvendig er der jo en hel del, som også er blevet ændret gennem årene, men det skal åbenbart ikke føres tilbage. Hvor er logikken? Munkene er jo heller ikke kommet tilbage!

Da jeg hørte om de idéer første gang, blev det oplyst, at det var for at skaffe plads til handicaptoiletter, og de skulle lige præcis laves, hvor den eksisterende indgang var.

Jeg sagde dengang, at det ikke var særligt pænt at bruge de handicappede som undskyldning for at tilmure den store dør, og at der da var gode muligheder for at lave nye toiletter, der hvor der nu er lavet ny indgang. Jeg fik dengang oplyst, at det havde man prøvet i lang tid, men at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre.

Men selvfølgelig kunne det lade sig gøre, der skulle bare være nogle, som besluttede, at det skulle gøres.

Når jeg er imod det, som er sket, er det også fordi, det simpelthen ikke er pænt.

Jeg kan forstå på ark. Maria Wedel Søe, at der har været andre, som har været modstandere af projektet, ja, selv arkitektens forældre tænkte med glæde på det foto, de havde, hvor de stod som nygifte foran den store dør. Jeg kan også huske, da jeg for snart mange år siden stod der med min smukke brud i hånden, det var stort. Nu kan man blive henvist til en sidedør. Man skal ikke tro, man er noget.

Ak ja, det er ikke altid let at være den, som bestemmer. Der er altid nogle, som vil noget andet. Men det skal ikke være brok det hele. Jeg har set det næsten færdige resultat af den indvendige renovering, og det bliver meget flot.

(Forkortet af redaktionen.)