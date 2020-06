Debat: Hvor er der stemmer i en omfartsvej?

Jeg har netop søgt om aktindsigt i alle trafiktællinger på Katrinelystvej og i nærheden samt en oversigt over antallet af uheld. Tilsyneladende er argumenterne for en omfartsvej der de samme som ved Tersløse; stigende trafikmængde og udstykning i området - og forbedring af infrastrukturen.

Hvorfor skal omfartsvejen ved Katrinelystvej prioriteres frem for omfartsvejen omkring Tersløse? Hvorfor skal der bruges 12 millioner kroner på en omfartsvej ved Katrinelystvej, når I ikke engang vil bruge ressourcer på at detailprojektere omfartsvejen ved Tersløse? Altså få COWI til at regne videre? Det er jo cirka de 10 millioner kroner, der mangler for at få regnestykket vedrørende Tersløse-omfartsvejen til at gå op.