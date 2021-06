Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor er Frigængerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor er Frigængerne?

Sorø - 12. juni 2021 kl. 15:53 Af Pia Hvid, medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for Frigængerne Kontakt redaktionen

Lige på midten i det politiske spektrum, hvor vi hele tiden har stået. Vi samarbejder til både højre og venstre.

Vi tager som altid stilling fra sag til sag og lytter til argumenter fra alle, før vi bedømmer, om vi kan være med eller ej.

Vi handler ud fra vores egen overbevisning, som loven siger, at alle folketingsmedlemmer kan, så det kan vi også - vi skal ikke alle være enige, før vi må mene noget selvstændigt.

Vi arbejder stadig for at forbedre forholdene for børn og unge, der har særlige behov i dagtilbud, skoler og overgang til ungdomsuddannelse, læreplads osv.

Både dem, der har behov for ekstra hjælp og dem, der har behov for ekstra læring for at kunne trives og komme godt videre i livet. Alt for mange af dem kommer nemlig fortsat ikke i lære eller uddannelse efter folkeskolen.

Vi arbejder stadig for at forbedre klima og miljø i kommunen - også i nybyggeri. Det giver også bedst økonomisk mening at bygge bæredygtigt og energirigtigt, selvom gevinsten først rigtig mærkes, når der sikkert sidder andre politikere på posterne.

Vi arbejder stadig for at sikre, at man i sager om bevaringsværdige huse og/eller områder af særlig værdi lægger overordnede planer for, hvordan vi ønsker, vores kommune ser ud, så f.eks. en nedrivningstilladelse ikke afhænger af vind og vejr og dagens humør.

Vi bedriver også stadig meget gerne den udskældte "sognerådspolitik" og tager sager op, der er vigtige i vores lokalområder og interesseområder. Hvem skulle ellers?

Og vi kan som altid kontaktes, hvis nogen har spørgsmål eller forslag til emner, de gerne vil have, vi tager op. Vores kontaktoplysninger ligger på kommunens hjemmeside, og alle er velkomne til at skrive til os på Frigængerne på Facebook.