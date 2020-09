Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvem manipulerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvem manipulerer

Sorø - 02. september 2020 kl. 19:00 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gert Jørgensen og Bo Christensen påstår, at Enhedslisten manipulerer, når vi dokumenterer, at Sorø Kommunes økonomi er blevet dårligere under det borgerlige styre.

Men på intet tidspunkt er det mere end postulater.

Spørgsmålet er ganske simpelt: Hvilke af disse udsagn er ikke korrekte?

- Den samlede lang- og kortfristede gæld er på over en milliard kroner (1.026 millioner). Det næsthøjeste i Sorø Kommunes historie, kun overgået af gælden i 2017 (1.027 millioner).

- Den skattefinansierede gæld er forøget med 28 millioner de seneste seks år, og var med ud-gangen af 2019 på 550 millioner (langfristet gæld, eksklusiv ældreboliger) det højeste i Sorø Kommunes historie.

- Gælden er steget, selvom Sorø Kommunes salg af grunde med videre i perioden 2014 til 2019 har givet en indtægt på 86.961.000 kroner

- C, V og O har optaget likviditetslån for intet mindre end 77 millioner kroner i perioden, mens S og SF samlet optog for 7 millioner

- at Sorø Kommunes langfristede gæld per indbygger ved årets udgang var på:

23.317 kroner i 2013 - 22.264 kroner i 2014 - 25.714 kroner i 2019

- at Sorø Kommunes langfristede gæld uden ældreboliger pr indbygger var på:

18.003 kroner i 2013 - 17.162 kroner i 2014 - 18.562 kroner i 2019

- at Sorø Kommunes likvide aktiver pr indbygger var på:

886 kr. i 2013 - 118 kr. i 2014 - MINUS 341 kr. i 2019

- at Sorø Kommunes likviditet efter kassekreditreglen pr indbygger var på:

3.888 kroner i 2013 - 4.224 kroner i 2014 - 3.441 kroner i 2019

Fra Enhedslisten mener vi selvfølgeligt, at de tal der bruges, skal være de rigtige, så hvis Gert og Bo mener, at nogle af tallene er forkerte, skal de være velkommen til at rette os! Det er bare ikke sket.

Vi vil benytte chancen til endnu engang at opfordre C,V og O til at forlade blokpolitikken i forbindelse med budgetforhandlingerne og i stedet invitere til reelle budgetforhandlinger og søge at skabe et budgetforlig, der rummer så mange af byrådets partier, som overhovedet muligt.

Det ville være et stærkt signal om, at vi sammen søger at skabe trygge rammer for kommunens borgere.