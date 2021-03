Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad kan vi forvente af kommunen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad kan vi forvente af kommunen?

Sorø - 13. marts 2021 kl. 12:06 Af Charlotte de Neergaard, Ranunkelvej 6, Sorø Kontakt redaktionen

Et debatemne, der er aktuelt i øjeblikket, er nedrivning af »den gamle skole« i Sorø bymidte - en del af den såkaldte kulturfirkant, der strækker sig fra Vestergade og ned til Sorø Torv og som rummer flere kulturelle bygninger med spændende historiske og turistvenlige fortællinger.

Der er flere borgere, som har ytret stor utilfredshed med Sorø Byråds planer om at give tilladelse til at rive den (iflg. Nationalmuseet) bevaringsværdige gamle skole ned til fordel for opførelse af et nutidigt boligbyggeri for 1-2 familier.

Jeg må bare sige, at jeg er helt enig i, at det ville være et skridt i den forkerte retning at gennemføre en sådan nedrivning, hvis visionen for Sorø bymidte skal føres ud i livet - den vision som vel går på, at Sorø by skal bevare sit særkende, så vi kan skille os ud fra andre byer - til fordel for både øget tilflytning og turisme?

For det første kan det generelt ikke nytte noget at vedtage visioner, når midlertidige, 4-års-valgte lokalpolitikere alligevel dispenserer fra dem. På den måde når vi aldrig i mål med nogen visioner overhovedet.

For det andet skal vi som menige borgere i kommunen måske overveje, hvor meget vi egentlig kan forvente af kommunen? Kommunen har - som ansvarligt leveringsorgan for mange borgere - rigtig mange områder, den skal levere på. Jeg kan godt forstå, at en gammel bygning, som meget få benytter eller kender eksistensen af (uden at fornærme nogen), kan virke af mindre betydning, når det skal vejes op mod ældreomsorg, sundhed og velfærd for familier og andre basale behov hos borgerne. Så hvad kan vi egentlig i praksis forvente, at kommunen tager sig af på byens vegne? Hvor meget kan vi forvente, at kommunen har mulighed for (eller ønsker) at tænke langsigtet - og er kommunen egentlig den rigtige til at udfylde rollen som visionær byplanlægger - med alle de hatte, den skal bære?

Måske der var andre organer, der kunne hjælpe kommunen - fx et samlet borgerforum, der kan komme med konkrete visioner og ønsker uden at have andre interesseområder at skulle forholde sig til. Et borgerforum bestående af alle, der har en mening om Sorø bys udvikling - både enkeltborgere, foreninger, detailhandel samt oplevelses- og turismenetværk etc? Vil det ikke være meget enklere for kommunen at skulle forholde sig til en enkelt, betydelig, vægtig og enig samarbejdspartner, der kommer med vedtagne og klare planer og visioner på et sølvfad - uden smålig skelen til økonomi. Og så kan vi tage diskussionen med kommunen (og andre investorer) ud fra en samlet vision og grundlag. Vi kunne måske endda i samme ombæring få has på Hotel Postgården-problematikken?