Debat: Hvad fatter gør...

Sorø - 04. marts 2021 kl. 20:24 Af Lone Juul Pedersen, Sorø Kontakt redaktionen

H.C. Andersen skrev en herlig historie om en bondemand, der drog til torvs for at sælge sin hest og endte med at kunne overrække sin kone en pose rådne æbler, som han havde fået i bytte efter en del mellemhandler. Hun blev glad!

Noget tilsvarende er på vej til at ske i Sorø, hvor den gamle skole planlægges nedrevet til fordel for en nybygning, som kan huse én eller et par familier.

Man går altså fra at have en 1700-tals bygning, blandt de meget få tilbageværende i byen, til en ejendom uden historie og vælger at gå fra noget godt og spændende til noget ligegyldigt.

Mon Sorøs borgere bliver lige så glade som konen i Hvad fatter gør er altid det Rigtige? Gid rigtig mange borgere vil protestere mod denne vandalisme og historieforagt.

Vores borgmester Gert Jørgensen har måske gjort sig tanker i den retning, men hvad jeg og sikkert mange andre gerne vil vide er: hvorfor skal et hidtil erklæret bevaringsværdigt hus i det hele taget rives ned?

Hvad er fordelen og for hvem? Hvis der er gode penge i foretagendet, kommer de jo ikke offentligheden til gode, og der opnås ingenting, hvis en forbedring af boligforholdene i byen er målet. Der eksisterer en bolig, og der kommer - hvis den skændige plan gennemføres - én eller måske et par boliger. Vi har vist ingen hjemløse i byen, og der er plads nok at bygge på, hvis man ser lidt på yderområderne.

Sorø er næsten lige så lille som den er stemningsfuld, historisk og dejlig. Der er ikke så meget tilbage at ødelægge, og hvorfor kan de ansvarlige ikke slå lidt på tromme i forhold til den gamle bygning, der ligger så smult i det, der er omtalt som kulturtrekanten? Lad os høre historier om, hvordan skolegangen udfoldede sig i 1700-tallet. Hvilke børn gik der? Hvordan var deres forhold i det hele taget?

Der er uden tvivl masser af lokalhistorisk guf at hente på stedet, og såvel byens borgere som turister vil kunne glæde sig over en slags levendegørelse af historien.

Muligheden ligger lige for, og i stedet overvejer borgmesteren og byrådet at kaste vrag på den. Vi befinder os midt i et område, hvor alle kommer forbi, tæt på museerne, biblioteket, klosterporten og biskop Absalons enestående kirke, og stedet fortjener at blive kælet for.

Man kan vel ikke forlange af politikere, at de har særlig historisk indsigt, god smag og kvalitetssans, men man kan forlange, at de respekterer fortidens arv og passer på den.

Hvad der planlægges er skændigt. Kast bare et blik på bøger og skrifter, som viser byen for blot et par generationer siden, og se, hvad der er ødelagt.

Der lefles for pengene, og stor skam vil komme politikerne til del, hvis de virkelig tillader, at den gamle skole rives ned.

Det må ikke ske! Lone Juul Pedersen, Fru Ingesvej 21, Sorø