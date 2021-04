Debat: Hvad er vores drøm for Sorø?

Jeg har fulgt flittigt med i debatterne og læst og lyttet til politikernes respons på borgernes klager. Men det er helt tydeligt, at man taler forbi hinanden. Politikernes argumenter føles ikke overbevisende, og borgerne kan ikke rigtigt få øje på de folkevalgtes visioner for Sorø Kommune.

Og så får man lyst til at spørge sig selv: Har politikerne egentlig en vision for Sorø Kommune? Hvilken kommune bør Sorø være om 5, 10 eller 15 år? Hvad er vores drøm?

Politik handler ikke kun om sagsbehandling af enkelt sager. Det handler om vores ideer og visioner for vores samfund. Jeg taler her om, at Sorø skal være den mest attraktive kommune for tilflyttere. Jeg taler om Sorø som regionens grønneste kommune. Jeg taler om en kommune, hvis unge har de bedste vilkår for kulturel udfoldelse.