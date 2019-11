Send til din ven. X Artiklen: Debat: Husk nu at handle lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Husk nu at handle lokalt

Sorø - 18. november 2019 kl. 19:00 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig skrev vi et "åbent brev" til direktør Lars Petersson i Sparekassen Sjælland/Fyn, hvor vi beklagede reduceringen af åbningstiden i Sparekassens Dianalund-afdeling fra fem til to ugentlige åbningsdage.

Vi vil her benytte lejligheden til at kvittere for Lars Peterssons venlige svar. Samtidig vil vi anbefale at studere Sparekassens økonomiske udvikling på dennes hjemmeside, der bl.a. viser en stigning på 23 pct. i aktionærernes resultat. Lokalområderne eller aktionærerne. Tjaaa... bedøm selv.

Når det er sagt, og det er det jo nu - er der grund til endnu engang at understrege betydningen af at handle lokalt, hvis vi vil have et godt udbud af lokale forretninger og indkøbsmuligheder.

De færreste tænker måske på en Bank eller Sparekasse som en forretning. Men det er de. Og mere end det. De er public service virksomheder, som alle borgere er afhængige af, fordi ingen har adgang til penge uden en bank- eller sparekassekonto.

Det påvirker imidlertid ikke de store banker. Både Nordea og Danske Bank har for længst forladt lokalområderne, herunder Dianalund. Og Sparekassen er, efter den er blevet et aktieselskab, begyndt at løbe samme vej med samme begrundelse: "Vi skal holde omkostningerne nede".

At holde omkostningerne nede på trods af store overskud er altså vigtigere for Sparekassen end at følge sine værdier om at være det lokale alternativ til landsdækkende banker. Vi tror, at Sparekassen på sigt vil kunne opnå endnu bedre resultater ved at investere i lokalområderne. Så når alt kommer til alt - og det gør det jo altid... tjaaa, bedøm selv.

Nu skal vi ikke skælde mere ud på Sparekassen, selvom vi dybest set gør det, fordi vi holder af den. I stedet skal vi opfordre vores medborgere til at overveje, om endnu mere handel kan klares lokalt - både når det drejer sig om kartofler, kjoler og kontokort.

I fællesskab må vi værne om det lokale handelsliv, og måske endda bidrage til at udvikle det. Hver eneste af os kan gøre en forskel - hvis vi vil.