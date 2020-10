Debat: Huse forfalder på Skjoldvej

Min søn på 12 år og jeg flyttede glade ind i dette dejlige hus og have. Vi måtte ikke fyre i vores eksisterende brændeovn, blandt andet fordi el-installatøren havde brugt skorstenen til at trække ledninger igennem.

Da fjernvarmen var færdig, monterede man en udendørs føler direkte mod syd, som jo bevirkede, at der ingen varme var, indtil føleren efter et par år blev flyttet om i nordsiden.

Der er ikke monteret cirkulationspumpe i varmtvandssystemet hvilket medfører, at der skal aftappes mellem 10 og 12 liter vand, inden det varme vand fosser ud af hanerne. Her skal det huskes, at der jo også skal betales vandafledningsafgift for dette vandspild. Husene er ikke blevet efterisoleret, samtlige tagrender er ikke blevet renset, mens jeg har beboet huset, og vindskederne forgår sammen med murværket, når tagnedløbet foregår ned ad murværket.