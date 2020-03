Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hospicegården levner gode minder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hospicegården levner gode minder

Sorø - 22. marts 2020 kl. 17:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Tak til avisen for den gode artikel om Hospicegårdens jubilæum. Det sted har virkelig gjort en kæmpe forskel, ikke kun for Dianalund som by, men sandelig også for os som familie. Vi havde fornøjelsen at opleve stedet i den sidste tid, før vores mor gik bort 1. marts 2013. Der er altid positive minder fra den sidste tid særligt blandt hendes syv børnebørn, og min søster, vores far og jeg er stedet evigt taknemmelig.

Den gode stemning er skabt af et rigtig godt og empatisk personale, som virkelig fortjener stor ros for den indsats, de gør for de pårørende til den person, som befinder sig i terminalfasen, når der er adgang til sådan et hospice. Jeg havde, indrømmet, aldrig oplevet et hospice før. Jeg havde kun overfladisk hørt om den type aflastningsordning, men jeg skal da love for, at det blev en positiv oplevelse, at besøge stedet. Midt i en svær tid formår alle at arbejde sammen på en måde, som virkelig understøtter hele familien.

Så selvom det naturligvis er synd, at prinsessen ikke kunne gæste stedet til selve jubilæet, så skal der i hvert fald herfra lyde en stor tak til jer alle, samt et varmt ønske om, at stedet må fortsætte det gode arbejde.

Henrik V. Blunck

Skibbrovænget 25, Kalundborg