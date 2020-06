Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hold øje med budgetønskerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hold øje med budgetønskerne

Sorø - 02. juni 2020 kl. 21:19 Af Dan Kiving, Elmelunden 22, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det nu! En af de vigtigste - men ofte alt for oversete - tidspunkter i årets politiske program er lige nu! Det er nu, at de politiske udvalg i Sorø Kommune behandler budgetønskerne for det kommende år. Og dermed også nu, du kan få et reelt indblik i, hvordan de kommunale politikere og forvaltningerne ser på og planlægger udviklingen i 2021.

Mange tror fejlagtigt, at det er under de afsluttende budgetforhandlinger til efteråret, at planen for det kommende år lægges. Nej, det er i disse dage i forbindelse med behandlingen og prioriteringen af de politiske udvalgs budgetønsker, at puslespillets samlede billede tegnes.

Til sidst i processen - under efterårets ofte dramatiske forhandlinger - spilles der med de politiske muskler, og der flyttes "til glæde" for pressen, os borgere som passive tilskuere og ideologierne rundt på nogle enkelte brikker. Måske nogle dyre brikker, men alligevel kun mindre brikker i det samlede puslespil.

Men det er lige nu, i starten af juni i forbindelse med møderne i udvalgene, at det store, politiske billede for de kommende år kan betragtes. Og derfor er det også nu, hvor vi som de samfundsengagerede borgere vi jo er, har en enestående mulighed for at orientere os i det ofte lukkede, politiske univers.

Og vi kan derfor måske se nogle sammenhænge med tilknytning til vores hverdagsliv, i vores lokalområde, i erhvervs- og kulturlivet og omkring vores og familiens helbred, skolegang osv.

Og lige nu har vi alle sammen og ikke kun »Tordenskjolds soldater« en fantastisk mulighed for at give vores mening til kende om, hvordan vi helt personligt ønsker, at Sorø Kommune skal styrkes, ændres og udvikles.

Vi kan nemlig som borgere i kommunen og som vælgere gøre brug af et af demokratiets stærkeste og ædleste redskaber - eller "våben" om du vil. Som er retten til frit at ytre os og påvirke politikerne for at ændre eller støtte en sag, der er vigtig for os, for dig og for dine.

Og i år er der en helt speciel situation og mulighed for at påvirke og komme til orde for husk, at hvert fjerde år er din politiker meget letpåvirkelig.

For budgetåret 2021 er også valgår!