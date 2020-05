Send til din ven. X Artiklen: Debat: Holberg var ikke »bimlende homo« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Holberg var ikke »bimlende homo«

Sorø - 09. maj 2020 kl. 16:21 Af Niels Vandrefalk, teaterleder, Holberg Teatret i Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DR er ikke lige sådan at stole på - og slet ikke i hænderne på Jim Lyngvild.

I programmet »Jim og Ghita« konkluderede han med stor overbevisning: »Holberg var bimlende homo!« Det må betegnes som årets mest overilede projektion!

Intet, jeg gentager INTET i de kilder, jeg har studeret, og de er utallige, er der belæg for den påstand. Jeg ved godt, at flere halvstuderede røvere har været ude med den historie, som en formodning, en spekulation, men det er »suppe på en pølsepind« for at blive i terminologien.

Holberg blev født uden testikler i pungen. De blev siddende oppe i bughulen fra fostertilstanden. Han producerede ikke andet testosteron end det lidet, der kommer fra hypofysen hos alle mennesker.

Derfor blev han kun 158 cm høj, hans stemme gik aldrig i overgang, næsten ingen skægvækst,

lignede en pige i ansigt, krop og stemme, til han døde næsten 70 år gammel.

Skriver i et epigram: Til kvæstor (regnskabsfører ved Universitetet)med kugleramme sætter man - oh under! - en kastrat. Selv om han ikke har nogen kugler i sin egen pung.

Kryptorkisme hedder det. Vi kender første del af ordet fra »kryptere«. Orkidéen er opkaldt efter testikler, fordi de ligner den vækst. Kryptorkisme betyder altså »skjulte orkideer«. Smukt men skæbnesvangert:

Ludvig var simpelthen ikke fertil. Som pubertetsdreng »blev han redet af en mare« skriver han , men det gik hurtigt over.

Han gemte på meget, som alligevel - lidt efter lidt - slap ud på de 22000 ark, han skrev.

Han ville i dag have været regnet for tvekønnet, androgyn, diagnosticeret indifferent aseksuel intetkøn. Giftede sig aldrig.

Erotik kaldte han eksperimentalfysik, når han studerede det, så han indlevet kunne skrive om den form for menneskelig udfoldelse, når det faldt i pennen.

Men som sagt, aldrig antydningen af homoseksuelle erfaringer.

På rejsen hjem fra Rom fortæller han om en oplevelse, der kan tolkes som et homoseksuelt motiveret forsøg fra rejsefæller på en trækfærge på Loire. Hvor de drikker ham fuld under dække af, at det vil være godt for hans malariaanfald. Men han bliver overfaldet og mister sine penge.

At han selv skulle have researchet på det felt, står ikke antydet noget sted.