Debat: Hjemmearbejde var et kommunalt plus

Da samfundet var corona-lukket arbejdede Sorø Kommunes administrative medarbejdere i stor stil hjemmefra akkurat som så mange andre. Den erfaring kan vi hente betydelig lærdom af. For i den periode, hvor hjemmearbejdet stod på, faldt antallet af sygedage dramatisk. Det er naturligvis i første omgang en dejlig bivirkning for den friske medarbejder. Men for os andre kan et lavere sygefravær medvirke til, at vi oplever bedre service, blandt andet i form af kortere ventetider, når vi henvender os til kommunen om en byggesag, en plads på plejehjem eller et hul i asfalten.

Vi, der færdedes i bymidten i coronatiden, oplevede også en fuldstændigt fraværende myldretid. Den markant reducerede transport for de kommunale medarbejdere var medvirkende til de tomme veje. At bilen blev stående i garagen var selvfølgelig først og fremmest til glæde for dem selv, idet de nu kunne veksle den frigivne transporttid til leg med børnene, samvær med venner eller til at dykke ned i personlige interesser. Men for Sorø, samfundet som helhed og for kloden var de sparede kilometer på landevejen og CO2-udledninger til atmosfæren bestemt også en gevinst, der er værd at tage med.