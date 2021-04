Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hatten af for formanden for ældrerådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hatten af for formanden for ældrerådet

Sorø - 14. april 2021 kl. 18:34 Af Bjarne Hilmersson, Strandmældevej 2, Køge Kontakt redaktionen

På mange plejehjem og for mange hjemmeboende ældre gælder, at de lever af gammel opvarmet mad.

I Sorø gælder for de ældre hjemmeboende, at deres såkaldte varme mad reelt er flere dage gammel og bliver serveret som sådan, efter den har været i enten en micro- eller almindelig ovn.

Dette betyder, at der er mange retter, der ikke produceres (f.eks. æggekage) eller er meget kedelige og smagsløse efter at have været igennem opvarmningen. Uværdigt. Men sådan er det bare og gælder for næsten alle madproducenter. Det gælder også for Det Danske Madhus.

Og her hatten af for formanden i Ældrerådet Sorø, Egon Madsen, som vi kunne læse en artikel om.

Formanden kæmper for, at de 225 hjemmeboende ældre i Sorø skal have varmt, frisklavet mad hver dag. Og gør opmærksom på, at hvis Ældrerådet deltager i den smagsprøve, der tales om, da der skal en leverandør mere på banen, er værdiløs.

Der kan jeg med erfaring på området bakke formanden 100 procent op.

Som minimum deltager man otte dage, gerne 14 dage, med opvarmet mad. Frikadeller og stegte sild på lige fod o.s.v.

Så oplever man, hvordan gammel fisk og farsmad er opvarmet. Opvarmet mad dag efter dag efter dag året rundt.

På plejehjemmene ville det være ønskeligt, at den varme mad blev produceret frisklavet hver dag. Så får man duften gratis med. Men kan man ikke få datteren, må man tage moderen, siger et ordsprog. Netop der har man i Sorø fundet den gyldne mellemvej. Maden laves til kommunens ældre plejehjemsborgere, frisklavet hver dag, et sted, og bliver derefter bragt ud i varmekasser.

Der er snart valg til Ældrerådet, så mon ikke Egon Madsen, når han bliver genvalgt til formand, når sit værdige mål.

At alle ældre borgere i Sorø skal have tilbud om frisklavet, varmt mad hver dag. Et ønske næsten alle ældre har og ser hen til hver dag.