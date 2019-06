Send til din ven. X Artiklen: Debat: Handicappede må betale - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Handicappede må betale - igen

Sorø - 12. juni 2019 kl. 19:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag havde Danske Handicaporganisationers Sorø inviteret til valgmøde i Alsted Forsamlingshus. Det blev en opmuntrende aften, som gav os et håb om, at vore politikere vil sætte fokus på, at handicapområdet ikke fremover igen skal stå for, når der skal spares. Alle var glade for at have deltaget i et møde, hvor vælgerne fik mulighed for at dele både frustrationer og håb og drømme med de politiske folketingskandidater, som lyttede og tog vores forslag med hjem.

Tirsdag formiddag vendte virkeligheden tilbage! Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune vedtog på sit møde samtidig mandag eftermiddag flere forslag om besparelser på pleje-, ældre- og handicapområderne. Mindretallet i udvalget forsøgte at afværge nogle af besparelserne med et ændringsforslag for bl.a. at undgå, at hjerneskadekoordinatorens stilling ville blive nedlagt.

Samtidig sad vi altså til et valgmøde, hvor vores politikere var helt enige om, at den faglige kvalitet - også på handicapområdet - skal være i orden, og at det ikke er handicapområdet, der skal stå for, når der er ubalance i de kommunale budgetter.

Det blev således borgere med en hjerneskade og deres pårørende, det går ud over, når det faglige niveau sænkes betydeligt ved at spare hjerneskadekoordinatorstillingen væk. Beslutningen, som DH Sorø ikke er enig i, vil betyde en langsommere sagsbehandling, fordyre og forringe genoptræningen og desuden skabe utryghed for de borgere, som rammes. Og der vil desuden vise sig en langt større udgiftspost senere ved at nedlægge funktionen permanent end de kr. 400.000, der forsøges sparet. For på sigt skal skaderne i de ramte familier jo rettes op, hvilket kan forudses at blive meget dyrt både økonomisk og menneskeligt.

Flere af de høringssvar, som udvalget modtog før beslutningen blev taget, advarede i alvorlige vendinger imod den besparelsen, idet hjerneskadekoordinatoren er en helt central og uundværlig tovholder i arbejdet for og med borgere med en senhjerneskade. Advarslen kom både fra kommunens handicapråd og fra Sundhedscentrets egne, højt specialiserede medarbejdere.

Det er jo ironisk, at vi var til et valgmøde, hvor politikerne alle var enige om, at der er behov for at rette op på mange ting på handicapområdet, og at vi i bagefter kunne konstatere, at den kommunale regning også denne gang bliver sendt til borgere med en handicap.

Danske Handicaporganisationer Sorø

Lise Kiving, medlem af forretningsudvalget

Elmelunden 21, Sorø