Debat: God redegørelse - forkert konklusion

Sorø - 24. marts 2021 kl. 19:52 Af Henning Vincentz Fischer, Koldemosevej 23. Sorø Kontakt redaktionen

Tak til Gert Jørgensen for en fin gennemgang af sine tanker omkring byrådets beslutning om at nedrive Sorøs gamle skole.

Gert Jørgensen er uden tvivl den borgmester, der, i nyere tid, er bedst inde i byens historie, og den viden lyser da også ud af forklaringen.

Der er sket utallige ting i, med og omkring bygningen siden år 1700. Det er spændende historie, der gemmer sig i den baggård, og det får Gert Jørgensen fortalt på en måde, så man bliver nysgerrig.

Det er bygningen, der er årsag til, at historien kan fortælles. Det er det, historikere kalder fortælleværdi. Altså, et kulturminde behøver ikke at være guldrandet, hvis det kan fortælle historie. Det kan den gamle bygning altså.

Derfor ærgrer det mig også, at Gert siger de rigtige ting om bygningen, men alligevel kommer til en forkert konklusion. For bygningen kan ikke undværes i kulturfirkanten!

Jeg er glad for, at Gert Jørgensen fastholder idéen om kulturfirkanten. Derfor vil jeg også stærkt opfordre til, at byrådet viser initiativ og handlekraft og sætter gang i projektet.

Der skal simpelthen sættes penge af til en arkitektkonkurrence. Vi må have et professionelt bud, som byrådet kan diskutere og derefter fastlægge en strategi, så vi undgår en fortsat nedgradering af idéen.

Sorø har brug for at fastholde og synliggøre værdierne i kulturfirkanten. Og lige en ting til, med hensyn til sammenligningen med Østergadeprojektet, så er det vist nok almen ejendomshandlerviden, at en istandsat bygning er lettere at sælge end et håndværkertilbud.

Sikkert derfor at kommunen endte med at tjene på restaureringen af Østergadehuset. Kommunen kan sikkert også tjene på at restaurere den gamle skole..