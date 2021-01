Send til din ven. X Artiklen: Debat: Glem ikke Bjernede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Glem ikke Bjernede

Sorø - 25. januar 2021 kl. 20:04 Af Marianne Bjernedevej 33, Bjernede

Åbent brev til Byrådet:

Tillykke med indbygger nr. 30.000 i Sorø kommune. Tillykke med, at indbyggere fra hovedstaden vælger Sorø. Tillykke med beslutningen om, at byudviklingen nu er nået til Sorø bymidte efter en omgang i Dianalund og Stenlille. Tillykke med de nye boligområder på Frederiksberg og udbygninger omkring Pedersborg.

Alt sammen gode og rigtige udviklinger, men glem nu ikke Bjernede.

Lad mig tage byrådet med på en tur igennem Bjernede, som den aktuelt udfolder sig - ikke just egnet for en turistbrochure, eller som salgsargumenter i en ejendomsmæglerannonce:

Lad os starte fra hovedvejen mellem Sorø og Ringsted. Det første der falder i øjnene er noget, der nærmest ligner en losseplads. Flere tønder land er fyldt med gamle plastbeholdere/tidligere affaldsbeholdere. Det ligner miljøfarligt affald. Som borgere får vi anvist genbrugspladsen og diverse sorteringsordninger - og ja, "husk, at beholderen står ved vejen, ellers bliver den ikke tømt". Den nye plasticlosseplads nærmer sig med hastige skridt vejkanten og ind imellem ruller der brugte plastichjul ud på vejen. Det pynter absolut ikke, men hvad værre er - det er vel heller ikke en godkendt plads til miljøfarligt affald?

Det næste er et jordlager, der nok er midlertidigt og en naturlig følge af det større udgravningsarbejde. Kloakeringsprojektet har oplyst, at der er taget de relevante miljøprøver, så mon ikke det bare er at vente, så forsvinder jordlageret nok igen - med tiden.

Så kommer vejen mod kirken - den er præget af gravearbejde, der snart har 1 års jubilæum. Vi forstår alle, at "det skal være galt før det bliver godt", som et gammelt ordsprog siger. Men bliver det godt? Det er et relevant spørgsmål, der fylder meget i lokalområdet. De før så velholdte og velklippede græsrabatter er smadrede - det fyldes nu op med halvstore sten. Der kommer muld på til foråret, siges der, men det er svært at forestille sig, at det bliver godt.

Gravearbejdet i vejen skal selvfølgelig repareres og det er den blevet - midlertidigt. Brønddækslerne, som der er blevet mange flere af, de hopper og danser og skaber høj støj fra trafikken. Asfalten er allerede efter 14 dage smuldret og revnet.

Vi kan ikke leve med en vej, der er totalskadet i over 1 år mere.

Når vi nu er ved trafikken, så må vi desværre konstatere, at der er kommet meget mere tung trafik igennem Bjernede de seneste år. Det er en følge af nye virksomheder, der medfører tung trafik, hvilket vi formoder må være med i overvejelser og godkendelser af virksomhederne. Den tunge trafik betyder et øget slid på vejen, som slet ikke er bygget til denne type trafik. Hertil kommer de mange farlige situationer med de tonstunge lastbiler, der fylder hele vejen og som udfordrer andre trafikanter, cyklister og gående.

Så, kære Byråd - glem ikke Bjernede, når I skal profilere kommunen med de gode resultater og fine udviklingsplaner. Bjernede skal fortsat holdes vedlige og det eneste rigtige nu, er at gennemføre en trafikanalyse i området og en planlægning af trafikken, der er hensigtsmæssig for et landsbymiljø.

Og sidst men ikke mindst - vi vil holde Jer fast på, at området reetableres efter gravearbejdet, så det igen ser ordentligt ud.

For beboerne i Bjernede tæller jo med - både, når I tæller borgere i Sorø kommune, når I tæller skattekronerne i kassen og når i til november tæller stemmer efter kommunalvalget.

Vi forventer handling nu og glæder os til at se valgprogrammer, der prioriterer det gode liv på landet!