Debat: Frygt for vælgerne

Sorø - 14. september 2019 kl. 18:36 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er af afgørende demokratisk betydning, at borgerne kan følge med i det der foregår i Byrådet.

Fra Enhedslisten har været kritiske overfor den tendens vi oplever, hvor politiske beslutninger i stigende grad tages bag lukkede døre.

Det seneste eksempel vi kritiserede var en ændring af Styrelsesvedtægten, så de overordnede politikker, der beskriver styringsmåderne, fremover bliver godkendt i Økonomiudvalget og ikke i Byrådet.

Beslutningen vil gøre det vanskeligere for borgerne at følge begrundelserne for politiske om-prioriteringer, idet drøftelserne i fag- og økonomiudvalg foregår bag lukkede døre.

Tidligere og nu igen, afviser flertalsgruppen at TV transmittere fra byrådsmøderne.

Det er en del af demokratiets kerne, at beslutninger skal foregå i det åbne, så alle Byrådets med-lemmer, og ikke mindst, at borgerne kan følge med og forstå sammenhængen mellem de overord-nede politikker, og hvordan kommunen styres.

Derfor var vi fra Enhedslisten side positive overfor Socialdemokraternes forslag om, at det skal være muligt, at optage lyd og billeder fra Byrådet, således at det er muligt at bruge digitale medier til at formidle, hvad der sker, når der i Byrådet træffes beslutninger, der har konsekvenser for de mennesker, der bor i kommunen.

Blå blok (B,C,O og V) afviste det ganske rimelige forslag fra Socialdemokratiet. I stedet foreslog blå blok, at det reelt er borgmesteren, der bestemmer, om der må optages lyd og billeder fra by-rådsmøderne, og som et plaster på såret, blev det besluttet, at byrådsmøderne fremover rykkes rundt i kommunen, så flere har mulighed for at deltage i møderne.

Det betyder så, at flere borgere kan opleve ét møde, men stadig ikke, at alle borgere kan følge alle byrådsmøder.

Interessant er det også, at da Sorø Folkemøde blev planlagt, var der stor enighed i de politiske udvalg om, at tidsrummet, der var meldt ud i første omgang, der stort set svarede til det tidsrum, hvor der er byrådsmøder, gør det vanskeligt for mange borgere at deltage.

I Enhedslisten vækker det forundring, at partierne i blå blok, så nidkært kæmper for, at så få borgere som muligt skal kunne følge med i byrådsmøderne.

Grundlæggende har vi jo som politikere ikke noget at skjule?

Men det kan selvfølgeligt afspejle en frygt for at vælgerne opdager, hvad det er, der foregår.