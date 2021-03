Send til din ven. X Artiklen: Debat: Frederiksberg er blevet snydt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Frederiksberg er blevet snydt

Sorø - 22. marts 2021 kl. 18:55 Af Tina Hyldegaard, Frederiksberg Lokalråd samt Ole Ring og Bente Nielsen, Sorø Kultur- og Fritidscenter Kontakt redaktionen

Frederiksberg Lokalråd og Sorø Kultur & Fritidscenter ønsker at etablere et foreningsdrevet aktivitetshus i Frederiksberg gamle skole på Skolevej.

Dels fordi Frederiksberg som den eneste større bydel ikke har noget forsamlingssted, sådan som det er etableret i Dianalund, Ruds Vedby, Stenlille, Slaglille-Bjernede og Sorø Bymidte, dels for at sikre lokalerne for de foreninger, der har deres aktiviteter der.

29/10-20 sendte vi derfor en anmodning til kommunen, og 10/11-20 fik vi svar fra den kommunale administration om at det kunne ikke lade sig gøre, fordi et enigt byråd havde besluttet at sælge skolen. Vi vidste godt, at skolen stod på kommunens salgsliste, det var grunden til at vi gik ind i sagen.

Vi fik så etableret et møde med 3 politikere (Gert Jørgensen, Bo Christensen og Jens Nygaard) samt 2 embedsmænd 10/12-2020 på Værkerne for at få lov at forelægge sagen.

På mødet fik vi at vide, at det krævede en politisk indstilling til byrådet at ændre beslutningen om at sælge bygningerne. For at indstille det ønskede Jens Nygaard og Bo Christensen at holde et møde på skolen, så de ved selvsyn kunne overbevise sig om, at lokalerne var egnede til formålet.

Der blev indkaldt til møde den 11/1-2021. Mødet blev på grund af coronasituationen udsat til 22/2-2021. Det møde kunne heller ikke gennemføres på grund af coronasituationen, så der blev indkaldt til et nyt møde 4/3-2021.Det møde er netop blevet aflyst og udskudt til 10/5-2021.

Det er vores opfattelse, at mange af foreningerne har benyttet lokalerne på Frederiksberg gamle Skole i mange år og dermed bevist, at de er velegnede til formålet.

Det er en kendsgerning, at bydelen Frederiksberg er »snydt« i forhold til de andre bydele i kommunen med hensyn til faciliteter, hvor borgerne kan mødes.

Det vil være ødelæggende for de foreninger, der allerede eksisterer der, og stærkt begrænsende for muligheden for at nye aktiviteter kan opstå, hvis beslutningen om at sælge bygningerne ikke omgøres.

Vi forstår, at det Jens Nygaard og Bo Christensen, der skal blive enige om at indstille dette til byrådet, og synes det er rimeligt at holde et møde med dem om det, og også gerne på stedet.

De må kunne formidle det videre internt, eller der kan følges op med et virtuelt møde. Vi har netop set, at en underskriftsindsamling kan ændre en politisk beslutning meget hurtigt. Måske skulle vi starte en på Frederiksberg.