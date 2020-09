Debat: Fredelige Sorø er også ramt

Det er ikke altid rart at have ret. Det, som DF har påpeget og advaret i mod i snart 25 år, kan selvfølgelig også opleves i ellers fredelige Sorø. En ting er manglende vilje til integration og parallelsamfund - og bydele, som er uden for "lovs land og ret" - som vi ser i Slagelse Kommune. Noget andet er drabsforsøg, som vi senest har set udført i Ruds Vedby af to mænd på 19 og 21 år og af arabisk og nordafrikansk oprindelse angiveligt bosat i Sorø.