Debat: Fra naboen til plastikkirkegården

Sorø - 28. januar 2021 kl. 19:32 Af Pia Hvid, byrådsmedlem for Frigængerne Kontakt redaktionen

Debat: Et svar på indlægget »Glem ikke Bjernede«:

Marianne Wenzell, du peger på nogle meget vigtige ting for os herude i Bjernede-området, nemlig hvordan her ser ud i øjeblikket, og nej - det er bestemt ikke noget, man har lyst til at vise frem for mulige boligkøbere.

Jeg er nabo til det, der ligner en massegrav for afdøde plastikskraldespande og må jævnligt køre slalom for at komme ned til mit hus, men det er ikke et deponi.

Virksomheden neddeler skraldespandene, så plastikken kan bruges til nye produkter, og det glæder mig.

Den er så også ved at drukne i succes, for der er så stor efterspørgsel, at de ikke kan følge med, og derfor står og ligger der i øjeblikket mange skraldespande og hjul alle vegne hernede.

Der er her i januar ansat folk til at få ryddet op, og der er planer om en bygning til lager og neddeling, så vi ikke skal blive ved med at se på alle de spande og hjul.

Der er så vidt jeg ved ingen umiddelbar miljøfare ved, at skraldespandene står, som de står nu. Udvaskningen af diverse grimme ting menes ifølge eksperterne at tage rigtig mange år. Men det er stadig grimt.

Og så gravearbejdet både ved motorvejen og igennem hele byen - det er grimt, generende og har trukket alt for længe ud, som Forsyningen også har indrømmet.

Vi kan kun krydse fingre for, at det snart er overstået, så vi kan komme frem til nogle af alle de aktiviteter, vi normalt har her, når nedlukningen bliver ophævet.

Pia Hvid

Medlem af Sorø Byråd for Frigængerne

Bjernedevej 7, Bjernede