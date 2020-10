Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forskellen på nord og syd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forskellen på nord og syd

Sorø - 01. oktober 2020 kl. 12:39 Kontakt redaktionen

Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund

Som du måske har bemærket, snerrer vi undertiden af de udmærkede mennesker, vi har valgt til at forvalte vores fælles pengekasse i Sorø Kommune. Som regel dog kun på skrømt.

I dette indlæg vrisser vi over erhvervsudviklingen i vores kommune - og det er ikke på skrømt. "Byrådet" - og ikke mindst borgmesteren har efter vores opfattelse stirret sig blinde på Sorø bys erhvervsudvikling.

Det er ærgerligt, fordi det er uforeneligt med en homogen befolkningsudvikling. Fx medfører det, at borgere med vellønnede job og mange ressourcer bosætter sig i Sorø by og på Frederiksberg, hvor boligpriserne stiger og fritidstilbuddene er mange. Sorø og Frederiksberg er så at sige blevet de veluddannede og velhavendes "ghetto".

Samtidig er der flere med små ressourcer og små indkomster, som bosætter sig i den nordlige del af kommunen, hvor erhvervsudviklingen er gået i stå. Her stagnerer eller falder boligpriserne. Det betyder, at den nordlige del af kommunen med tiden bliver "ghetto" for borgere på overførselsindkomster og uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ikke sjældent hører vi borgmesteren med stolthed tale om Sorø Kommunes positive erhvervsudvikling og flotte placering som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Vi deler naturligvis borgmesterens glæde og stolthed. Men når sandheden skal frem - og det kommer den altid - så handler Sorø Kommunes erhvervsudvikling ikke om Sorø Kommune - men om Sorø by.

Hvis "Byrådet" vil, så kan erhvervsudviklingen bredes ud over flere lokalområder. Det står ingen steder bøjet i neon, at al erhvervsudvikling skal koncentreres omkring Sorø by. Erhvervsudvikling er efter vores opfattelse al udviklings moder, og hvad der er besluttet af mennesker kan ændres af mennesker, hvis "de mægtige" da vil. Det tror vi bare ikke, de vil, men det må de jo selv svare på.

Spørg fx borgmesteren, hvorfor al erhvervsudvikling og alle administrative kommunale arbejdspladser skal koncentreres i og omkring Sorø by? Dianalund og Stenlille er strippet for kommunale administrative arbejdspladser. De er flyttet til Sorø. Det samme gælder en del private arbejdspladser. Vi ønsker ikke at tage noget fra Sorø by - slet ikke, men vi ønsker en kommune i balance. Det er næppe en naturlig opgave for "Sorø Byråd". Til gengæld tror vi, at det kan være en helt naturlig opgave for "Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune"...