Debat: Forklaring ønskes, Gert Jørgensen

Sorø - 18. april 2020

Sådan kunne man nu igen læse i Dagbladet/Sjællandske den 6. april, vedrørende forholdene i grusgraven på Parnasvej 45.

Det er efterhånden rystende læsning. Nu har den ulovlige opmagasinering af byggeskure stået på i mere end et år, men endnu er det altså ikke lykkedes Sorø Kommune at gøre noget ved det. Det er helt til grin, og tilmed noget af en udfordring for borgernes retsfølelse.

Ifølge embedsmændene skyldes det, at forvaltningen ikke udstyret med "tid og ressourcer" til at håndtere den type opgaver. Det kan ikke være rigtigt. For ser virkeligheden sådan ud i Sorø Kommune, er det et enormt svigt og udtryk for en politisk prioritering, der ikke stiller Per og Poul lige for loven. Nogle borgere bliver så retsforfulgt for noget, mens andre slipper for andet, ligesom nogle borgere må lide under, at andre uforstyrret får lov til at bryde samfundets regler.

Det kalder på en forklaring fra borgmesteren, der jo efter en del år på magten står med ansvaret for tingenes tilstand. Så kære Gert Jørgensen:

- Hvorfor gik der næsten et år, før kommunen efter adskillige henstillinger tog sig sammen til at udstedte påbud om at få byggeskurene fjernet, og hvorfor er der endnu ikke foretaget en opfølgende politianmeldelse, som kunne (og burde) være indgivet umiddelbart efter den 1. marts?

Og hvad er så planen nu - byggeskurene står der jo stadig?

Søren Mogensen

Parnasvej 63, 4180 Sorø

Borgmester Gert Jørgensen (K) svarer:

Kære Søren Mogensen

Som det fremgår af din henvendelse til mig, er status for oplaget af pavilloner ved Parnasvej 45 desværre uændret.

I december 2019 fik du følgende svar: "Fra Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts side er vi i dialog med grundejeren, og vi forventer, at byggeskurene vil blive fjernet i nærmeste fremtid. Hvis det ikke sker, vil vi foretage de nødvendige skridt til at kunne meddele et påbud i sagen".

Efterfølgende har Sorø Kommune meddelt påbud om at fjerne pavillonerne med frist den 1. marts 2020. Forinden fristudløb blev Sorø Kommune oplyst, at flytning af pavilloner blev forsinket grundet det våde terræn som følge af den våde vinter. Meldingen var at flytning af pavilloner ville ske 2-3 uger inde i marts.

Der skal ikke herske tvivl om, at Sorø Kommune er optaget af at følge op på ulovligheder. Jeg skal derfor undlade at kommenterer på dit synspunkt om et enormt svigt, og at borgerne ikke stilles lige. I ganske mange sager sker kommunens håndhævelse alene ved brug af dialog og vejledning. I nogle sager må det dog konstateres, at dialog, vejledning, påbud og i enkelte tilfælde politianmeldelser ender i lange forløb. Ressourcekrævende og frustrerende ja! Det ændrer dog ikke på, at Sorø Kommune står ved sit ansvar som myndighed, også i tilfældet med de ulovlige pavillonerne ved Parnasvej. Det betyder, at kommer der ikke melding om, at pavillonerne fjernes nu, bliver sagen anmeldt til politiet.

Gert Jørgensen

Borgmester