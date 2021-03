Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forkert at åbne legepladserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forkert at åbne legepladserne

Sorø - 23. marts 2021 kl. 19:52 Af Sigurd Hutnik Nielsen, pædagogmedhjælper i Grønnegården. Camilla Furu Nielsen, pædagog i Grønnegården. Michael Furu Nielsen, pædagog i Kron Kontakt redaktionen

Det er besluttet, at daginstitutioner i Sorø Kommune igen skal åbne deres legepladser for byens familier og børn pr. 1 april. Det har mange helt sikkert glædet sig og set frem til, for i løbet af det seneste år med corona har vi oplevet en stigende tendens til, at vi bevæger os ud for at nyde naturen.

Men at åbne børnehavernes legepladser nu vil være en fejl - vi, der arbejder i kommunens daginstitutioner, ser legepladser, der er slidt helt i bund efter et år med et øget brug. Vi oplever legepladser, hvor det meste af græsset er slidt væk og tilbage er kun et mudderhul.

Vi har nydt, at legepladserne har været vores primære opholdssted hele året og forhåbentligt vil det også være det i det kommende år, men hvis vi åbner op for legepladserne nu, vil det kun forværre tilstanden.

Derudover har pædagogerne, i løbet af det forgangne år, løftet en nødvendig opgave og holdt alle daginstitutioner åbne trods corona og et lukket samfund. Med retningslinjer der skifter hele tiden og utrygheden ved, om jeg nu bliver den næste smittede, har det givet et øget arbejdspres på alt personale i børnehaver og vuggestuer.

Det her skal ikke læses som et klagebrev - for vi oplever, at alle er gået ind i den her situation med åbenhed og set det som en nødvendighed for at holde samfundet i gang. Men nu beder vi om en lille ting, hold vores legepladser lukket lidt endnu, bare indtil sommeren og det gode vejr kommer. Det vil give os mulighed for at bygge vores legepladser op til de skønne og dejlige læringsmiljøer det førhen var.

Vores håb, ligesom så mange andre pædagoger og børnefamilier i Sorø, er, at der i stedet skal prioriteres, at der bliver bygget nogle ordentlige og gode offentlige legepladser i Sorø, hvor børn og familier kan mødes omkring legen og glæden med hinanden. Det vil give så meget liv til vores dejlige by - det har vi brug for i denne tid.